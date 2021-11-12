В Рязанской области за сутки от коронавируса умер 21 человек

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 622.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умер 21 человек. Об этом сообщили в пятницу, 12 ноября, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 622.

За сутки коронавирусом заболел 273 человека, всего с начала пандемии — 50 953. За сутки выздоровели 80 человек, всего число вылечившихся достигло 43 601.

В России за сутки выявили 40 123 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 8 992 595 человек.

За сутки выздоровели 33 645 человек, всего с начала пандемии вылечились 7 720 962 человек.

За сутки скончались 1 235 человек, всего — 252 926.