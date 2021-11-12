В Рязанской области ожидается +6 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области ожидается +6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В субботу, 13 ноября, на территории Рязанской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью и днем возможны небольшие осадки, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -2,+3 градуса, днем +1,+6 градусов.