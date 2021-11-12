\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
Вск, 14
ЦБ USD 71.81 0.61 13/11
ЦБ EUR 82.22 0.56 13/11
Нал. USD 72.00 / 73.00 18:12
Нал. EUR 82.50 / 83.10 18:12
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
4 часа назад
268
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
9 часов назад
3 576
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
2 154
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
11 955
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области ожидается +6 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области ожидается +6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В субботу, 13 ноября, на территории Рязанской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью и днем возможны небольшие осадки, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -2,+3 градуса, днем +1,+6 градусов.