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В Рязанской области ищут касимовца, пропавшего в 2019 году
Всех, кому известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону: +7 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ С. К. России по Рязанской области) или 02 (112).

В Рязанской области ищут касимовца, пропавшего в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи разыскивают уроженца Касимова Полякова Алексея Владимировича, 1971 года рождения. Последний раз его видели в декабре 2019 года около остановки у здания ГБУ РО «Касимовский ММЦ» по адресу: Рязанская область, Касимов, улица Загородняя, дом № 13.

На вид мужчине 35 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.

Особая примета: на груди татуировка в виде иконы Божьей Матери.

Предположительно был в болоньевой куртке коричневого цвета, черных брюках, черных ботинках.

Всех, кому известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону: +7 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ С. К. России по Рязанской области) или 02 (112).