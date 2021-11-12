В Рязанской области ищут касимовца, пропавшего в 2019 году. Об этом
Следователи разыскивают уроженца Касимова Полякова Алексея Владимировича, 1971 года рождения. Последний раз его видели в декабре 2019 года около остановки у здания ГБУ РО «Касимовский ММЦ» по адресу: Рязанская область, Касимов, улица Загородняя, дом № 13.
На вид мужчине 35 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.
Особая примета: на груди татуировка в виде иконы Божьей Матери.
Предположительно был в болоньевой куртке коричневого цвета, черных брюках, черных ботинках.
Всех, кому известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону: +7 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ