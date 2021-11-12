В Рязанской области ищут касимовца, пропавшего в 2019 году

Всех, кому известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону: +7 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ С. К. России по Рязанской области) или 02 (112).