В Рязани водитель на «Ладе» сбил 58-летнюю женщину

Авария случилась примерно в 17:00 вблизи дома № 1/7 по улице Маяковского.

В Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 11 ноября, примерно в 17:00 вблизи дома № 1/7 по улице Маяковского. Там 56-летний водитель на автомобиле Lada Kalina сбил пешехода — 58-летнюю рязанку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.