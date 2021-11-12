В Рязани пропали два 15-летних подростка. Об этом
Местонахождение Трутнева Алексея Александровича и Каменских Ивана Эдуардовича неизвестно с 11 ноября 2021 года.
Приметы Трутнева Алексея — рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, длинная челка, глаза серые. Был одет: темно-синяя кепка, куртка цвета хаки, темно-синие брюки-джоггеры, черные кроссовки, с собой черный рюкзак на одно плечо.
Приметы Ивана Каменских — рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые, носит очки. Был одет: темно-синяя куртка, спортивные штаны «Adidas» черные с белыми полосками, кроссовки «Adidas» черные с белыми полосками, с собой синий рюкзак.
Всех, кому известно о местонахождении подростков, попросили звонить по телефону дежурного отряда: +7 (4912)51-21-71 или 112.