В Рязани пропали два 15-летних подростка

Всех, кому известно о местонахождении подростков, попросили звонить по телефону дежурного отряда: +7 (4912)51-21-71 или 112.

В Рязани пропали два 15-летних подростка. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Местонахождение Трутнева Алексея Александровича и Каменских Ивана Эдуардовича неизвестно с 11 ноября 2021 года.

Приметы Трутнева Алексея — рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, длинная челка, глаза серые. Был одет: темно-синяя кепка, куртка цвета хаки, темно-синие брюки-джоггеры, черные кроссовки, с собой черный рюкзак на одно плечо.

Приметы Ивана Каменских — рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые, носит очки. Был одет: темно-синяя куртка, спортивные штаны «Adidas» черные с белыми полосками, кроссовки «Adidas» черные с белыми полосками, с собой синий рюкзак.

Всех, кому известно о местонахождении подростков, попросили звонить по телефону дежурного отряда: +7 (4912)51-21-71 или 112.