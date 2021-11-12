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В Рязани приступили к подключению домов по программе догазификации
К 12 земельным участкам подвели газ.

В Рязани в рамках программы догазификации специалисты «Рязаньгоргаза» подключили первый дом к газораспределительным сетям. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Помимо этого, рабочие подвели газ к 12 земельным участкам.

Программа догазификации предусматривает подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Она позволяет использовать ресурс удовлетворения личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

«На начало ноября для участия в программе догазификации поступило 70 заявок, по 13 обращениям мы завершили работы, до конца года планируем газифицировать не менее 30 индивидуальных жилых строений. Важно отметить, что непосредственное подключение домовладений зависит от сроков подготовки заявителями внутридомового газового оборудования», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер «Рязаньгоргаза» Сергей Вишняков.

Подать заявку на участие в программе догазификации рязанцы могут на портале Единого оператора газификации connectgas.ru, в МФЦ, через портал госуслуг, а также в офисе или на сайте «Рязаньгоргаза».