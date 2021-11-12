В Рязани ищут четырех молодых людей, укравших камеру
Их заметили на улице Семчинской.
В Рязани ищут молодых людей, укравших камеру и оборудование к ней. Об этом сообщил владелец имущества в группе «
По словам пользователя, трое мужчин и одна девушка украли у него камеру и сопутствующие приборы: power bank, штатив и карту памяти. На кадрах видео заметно, как они заходят в подъезд (пользователь отметил, что это дом № 5 на улице Семчинской).
Рязанец ищет людей для «мирного решения вопроса».
«Время возможного решения — до момента поднятия всех документов на украденные предметы (около четырех дней), после будет написано заявление в полицию», — написал пользователь.
Информация о том, как можно связаться с рязанцем — в