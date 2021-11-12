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В Пронском районе мужчина украл у отца своей возлюбленной 21 тысячу рублей
На мужчину могут завести дело по статье «Кража».

В Пронском районе мужчина украл у пенсионера 21 тысячу рублей. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился 73-летний житель села Маклаково. Проснувшись утром, он увидел, что его сумки, хранившейся дома, исчезли деньги.

При осмотре полицейские выяснили, что замок работал исправно, за последние сутки мужчину никто не посещал, а средства еще вечером были на месте.

Оперативники узнали, что с ним жила дочь, которая была в отъезде. У мужчины, с которым она встречалась, был ключ от их дома. С него полицейские и начали проверку людей.

Правоохранители выяснили причастность 45-летнего жителя соседнего села к краже, у него дома нашли похищенные деньги. Мужчину задержали. Краденное изъяли.

По предварительным данным, сельчанин расстроился из-за того, что почувствовал разлад в отношениях с подругой. Он знал, что ту ночь хозяин будет дома один и знал место хранения денег. Мужчина воспользовался ключом, вошел в жилище. Он удостоверился, что пенсионер спит, забрал деньги из сумки и скрылся.

На данный момент решается вопрос о возбуждении дела по статье 158 УК РФ.