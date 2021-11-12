В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в голову своей дочери

Девушку доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости в тяжелом состоянии. Мужчину задержали.

В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в голову своей дочери. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером в четверг, 11 ноября, в Сергиевом Посаде. 47-летний сотрудник полиции и его 20-летняя дочь в состоянии алкогольного опьянения возвращались из ресторана на такси. В машине между ними произошла ссора, и мужчина выстрелил девушке в висок из травматического пистолета «Оса», после чего скрылся.

Девушку доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости в тяжелом состоянии.

Позже мужчину задержали.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что после инцидента проведут служебную проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам.