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В первом российском регионе решили выдавать QR-коды по антителам
Отмечается, что они не будут отображаться в федеральных «Госуслугах».

Чувашия станет первым российским регионом, где гражданам с высоким титром антител в COVID-19 будут выдавать QR-код. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Глава республики Олег Николаев поручил запустить систему QR-кодов для жителей с высоким титром антител в течение недели.

«Люди, которые имеют аналогичное количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», — подчеркнул Николаев.

Отмечается, что такой QR-код будет действовать только на территории Чувашии. Он не будет отображаться на федеральных «Госуслугах».