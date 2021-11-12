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В Курской области задержали рязанского наркодилера
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК Р. Ф. Рязанцу грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

В Курской области задержали рязанского наркодилера. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

35-летний житель Рязани приехал в Железногорск, чтобы забрать крупную партию синтетического наркотика и расфасовать его по мелким порциям. Далее он должен был распространить наркотики по городу через тайники- «закладки».

Его задержали с поличным. Мужчина пытался скрыться и спрятать «закладки» в машине. Он пытался оказать сопротивление при задержании.

Мужчина рассказал, что нашел информацию о заработке в интернете. Ему обещали крупное вознаграждение, но за две недели ничего не заплатили.

В квартире, которую арендовал наркодилер, нашли 146 свертков и пять пакетов с нерасфасованным веществом.

Исследование подтвердило, что вещество это синтетический наркотик массой 200 граммов.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК Р. Ф. Рязанцу грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.