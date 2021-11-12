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В Кремле ответили на вопрос о внедрении платного лечения от коронавируса для непривитых россиян
Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о внедрении платного лечения от коронавируса для непривитых россиян. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привел Life.

По его словам, взимать плату за лечение у непривитых граждан, заразившихся коронавирусом, в России не планируют.

«Нет, об этом никогда речь не шла», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

В некоторых странах такую меру ввели. Например, власти Сингапура с 8 декабря сделают платным лечение заболеваний, вызванных коронавирусом, для жителей, которые отказываются делать прививки. Несмотря на это, в этой стране оба компонента вакцины от коронавируса сделали около 85% жителей.