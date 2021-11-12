В Белоруссии запретили продавать новые автомобили гражданам России

Автодилеры в Белоруссии рассказали, что не могут продать новую машину россиянам из-за договоренности с российским дилерами.

В Белоруссии запретили продавать новые автомобили гражданам России. Об этом пишет Autonews.

Автодилеры в Белоруссии рассказали, что не могут продать новую машину россиянам из-за договоренности с российским дилерами. Вместе с этим в автосалонах отметили, что на складах есть достаточное количество востребованных моделей.

На белорусский рынок россияне переключились в попытке сэкономить и не доплачивать за навязанные опции.

В официальном дилерском центре Lada рассказали, что не могут оформить договор на российский паспорт. Дилеры Renault отметили, что им необходимо указать в документах, что машина оформлена для личного пользования гражданина Белоруссии. В автосалоне Volkswagenуточнили, что гражданам России могут продать автомобиль, но для транспортировки его через границу нужно будет заплатить таможенный сбор. Проще поставить на учет машину, оформив ее на гражданина Белоруссии за небольшое вознаграждение.

В Российской ассоциации автодилеров заверили, что не имеют информации о договоренностях российских и белорусских дилеров.

«Считаем такую договоренность невозможной в условиях конкурентного рынка», — сказали в ассоциации.

Автоюристы Белоруссии объяснили, что согласно местному закону «О защите прав потребителей» не предусмотрено никаких ограничений по кругу лиц при продаже каких либо товаров, включая автомобили.