\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
Вск, 14
ЦБ USD 71.81 0.61 13/11
ЦБ EUR 82.22 0.56 13/11
Нал. USD 72.00 / 73.00 18:12
Нал. EUR 82.50 / 83.10 18:12
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
4 часа назад
267
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
9 часов назад
3 570
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
2 154
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
11 955
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умер российский кардиолог, академик РАН Евгений Чазов
Бывшему министру здравоохранения СССР было 92 года.

Умер российский кардиолог, академик РАН Евгений Чазов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии — о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней», — указали в некрологе.

В министерстве подчеркнули, что его разработки применялись не только в российскими, но и европейскими и американскими специалистами. «Эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — Евгений Иванович провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей. За эту разработку Евгений Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии», — написано в сообщении.

Также Чазов был начальником четвёртого управления Минздрава СССР. В разные годы он консультировал Леонида Брежнева и Юрия Андропова. Он лечил президента Египта Гамаля Насера, главу академии наук Мстислава Келдыша, маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

В 1968—1986 годах Чазов был заместителем министра, а в 1987—1990 годах — министром здравоохранения СССР.

В 1996 году, будучи руководителем Кардиологического центра, Чазов участвовал в операции на сердце президента России Бориса Ельцина.

В 1985 году он получил Нобелевскую премию мира от имени движения «Врачи за предотвращение ядерной войны» — академик был его сопредседателем совместно с американским кардиологом Бернардом Лауном.