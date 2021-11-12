Умер российский кардиолог, академик РАН Евгений Чазов

Бывшему министру здравоохранения СССР было 92 года.

Умер российский кардиолог, академик РАН Евгений Чазов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии — о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней», — указали в некрологе.

В министерстве подчеркнули, что его разработки применялись не только в российскими, но и европейскими и американскими специалистами. «Эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — Евгений Иванович провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей. За эту разработку Евгений Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии», — написано в сообщении.

Также Чазов был начальником четвёртого управления Минздрава СССР. В разные годы он консультировал Леонида Брежнева и Юрия Андропова. Он лечил президента Египта Гамаля Насера, главу академии наук Мстислава Келдыша, маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

В 1968—1986 годах Чазов был заместителем министра, а в 1987—1990 годах — министром здравоохранения СССР.

В 1996 году, будучи руководителем Кардиологического центра, Чазов участвовал в операции на сердце президента России Бориса Ельцина.

В 1985 году он получил Нобелевскую премию мира от имени движения «Врачи за предотвращение ядерной войны» — академик был его сопредседателем совместно с американским кардиологом Бернардом Лауном.