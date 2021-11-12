Спасчанину дали условный срок за хранение наркотиков

Мужчина совершил преступление в апреле 2021 года.

Спасчанина осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Следствие и суд установили, что мужчина в апреле 2021 года через Интернет заказал наркотики для личного употребления. В тот же день он забрал их и хранил у себя. Позже его задержали.

Отмечается, что ранее спасчанина судили, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме. Его осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.