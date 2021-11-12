Скончался экс-депутат рязанской облдумы Александр Жевняк

Депутаты и сотрудники аппарата рязанской облдумы выразили соболезнования родным и близким покойного.

Скончался экс-депутат облдумы Александр Жевняк. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили «Рязанские ведомости».

Депутаты и сотрудники аппарата рязанской облдумы выразили соболезнования родным и близким покойного.

«Талантливый руководитель, прекрасный специалист, он многое сделал для экономического развития области, совершенствования регионального законодательства», — говорится в некрологе.

Напомним, Александр Жевняк занимал должность советника губернатора Георгия Шпака, а также был депутатом четвертого созыва рязанской облдумы.

Фото Медиарязань