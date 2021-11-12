\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
Вск, 14
ЦБ USD 71.81 0.61 13/11
ЦБ EUR 82.22 0.56 13/11
Нал. USD 72.00 / 73.00 18:12
Нал. EUR 82.50 / 83.10 18:12
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
4 часа назад
267
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
9 часов назад
3 570
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
2 154
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
11 955
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанский госуниверситет с 15 ноября перейдет на смешанный формат обучения
Во время очных лекций студенты будут соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, также поставят антисептики.

РГУ имени Есенина перейдет в смешанный формат обучения. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила пресс-служба вуза.

«Смешанный формат — это формат обучения, в котором при проведении лекционных занятий для потоков обучающихся численностью более 30 человек, а также в иных отдельных случаях используются информационно-коммуникационные технологии, а занятия семинарского типа, включая лабораторные, проводятся аудиторно», — уточнили в вузе.

Это же касается центра непрерывного образования, научно-образовательного подразделения «Институт Конфуция», научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы, а также лингвистического центра института иностранных языков.

Занятия по физкультуре будут проходить на свежем воздухе.

Во время очных лекций студенты будут соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, также поставят антисептики.