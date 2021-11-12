Рязанский госуниверситет с 15 ноября перейдет на смешанный формат обучения

Во время очных лекций студенты будут соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, также поставят антисептики.

РГУ имени Есенина перейдет в смешанный формат обучения. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила пресс-служба вуза.

«Смешанный формат — это формат обучения, в котором при проведении лекционных занятий для потоков обучающихся численностью более 30 человек, а также в иных отдельных случаях используются информационно-коммуникационные технологии, а занятия семинарского типа, включая лабораторные, проводятся аудиторно», — уточнили в вузе.

Это же касается центра непрерывного образования, научно-образовательного подразделения «Институт Конфуция», научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы, а также лингвистического центра института иностранных языков.

Занятия по физкультуре будут проходить на свежем воздухе.

Во время очных лекций студенты будут соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, также поставят антисептики.