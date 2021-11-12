Рязанских водителей призвали быть аккуратными на дорогах во время снегопада

Предупреждение опубликовал сайт мэрии.

Городские службы призвали рязанских водителей быть аккуратными на дорогах во время снегопада. Предупреждение опубликовал сайт администрации в пятницу, 12 ноября.

Представители мэрии напомнили, что из-за снегопада на дорогах может образоваться гололедица. Они отметили, что выезд на летней резине может привести к авариям. «Тех, кто еще не сменил резину на зимнюю, просят воздержаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом», — написали в горадминистрации.

Отмечается, что коммунальные службы начали обработку дорог противогололедной смесью. В районах города сформированы бригады рабочих — они будут убирать снег на лестницах, тротуарах, переходах и остановках при сохранении подобных погодных условий.