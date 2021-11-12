Рязанская облдума планирует выделить более восьми миллиардов на ремонт дорог в 2022 году

В первом чтении депутаты обсудили основные характеристики внесенного губернатором проекта закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также рассмотрели сопроводительные документы и материалы.

В Рязанской облдуме начали разрабатывать проект бюджета на ближайшие три года. Заседания комитетов облдумы состоялись в четверг, 11 ноября.

В первом чтении депутаты обсудили основные характеристики внесенного губернатором проекта закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также рассмотрели сопроводительные документы и материалы.

Так, на ближайшие три года депутаты распределили бюджет следующим образом: доходы на 2022 год в размере 68 815 млн рублей, на 2023 — 67 408 млн рублей и на 2024 — 70 284 млн рублей. Также выделят средства на дорожный фонд региона. В 2022 году на эти работы планируют выделить средства в объеме 8 172 млн рублей. Расходы бюджета на 2022 год спрогнозированы в объеме 74 070 млн рублей, на 2023 год — 71 468 млн рублей, на 2024 год — 70 566 млн рублей. Только в 2022 году финансирование государственных и ведомственных целевых программ составит 97,1% расходов бюджета. Относительные показатели государственного долга останутся в пределах установленных ограничений.

Вместе с тем областной бюджет на трехлетний период сохранит социальную направленность. В проекте заложили ресурсы для поддержки инвестиционных проектов, развитие дорожного хозяйства, производств, малого бизнеса и ряда других направлений. Например, на реализацию национальных проектов в целом в 2022 году запланировано 13 898 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 5 673 млн рублей, в 2023 году, соответственно, — 12 730 млн рублей и 5 087 млн рублей, в 2024 году — 9 595 млн рублей и 4 776 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году планируется, что доходы и расходы территориального фонда ОМС сложатся в сумме 15 769 млн рублей. На выполнение территориальной программы ОМС направят 15 446 млн рублей.

По итогам обсуждения проекты поддержали. Их направили в комитет по бюджету и налогам облдумы.