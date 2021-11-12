Рязанец пытался продать немецкое оружие времен Великой Отечественной войны в интернете

Подозреваемого в покушении на сбыт вычислили и задержали сотрудники Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте.

В Рязани мужчина пытался продать холодное немецкое оружие времен Великой Отечественной войны в интернете. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщило ИД « Пресса ».

Подозреваемого в покушении на сбыт холодного оружия вычислили и задержали сотрудники регионального линейного отдела МВД России на транспорте.

Правоохранители нашли объявление о продаже немецкого кинжала 1933 года изготовления в интернете. Это первое холодное оружие Третьего Рейха, официально принятое на вооружение. За предмет продавец запросил 70 000 рублей.

Продавцом оказался 47-летний рязанец, которого задержали и доставили в дежурную часть.

Экспертиза установила, что кинжал военный и был изготовлен в Германии комбинированным способом. Его стоимость в антикварном магазине варьируется от 120 000 до 200 000 рублей.

В отношении продавца возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.