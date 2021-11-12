Рязанец из-за запоя не успел записать семилетнего ребенка в школу
Многодетный отец овдовел пять лет назад и воспитывает пятерых детей. В последние годы Александр стал часто выпивать.
Рязанец Александр П. из-за запоя не успел записать семилетнего ребенка в школу. Об этом рассказали жители дачного поселка рядом с селом Поляны.
Многодетный отец овдовел пять лет назад и воспитывает пятерых детей. В последние годы Александр стал часто выпивать.
В августе у него «не нашлось времени» отнести документы младшего сына в школу. Подробнее читайте в разделе «Публикации».