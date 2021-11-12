Рязанца осудили на 2,5 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Инцидент случился 10 мая 2021 года.

Рязанский суд вынес приговор местному жителю, который причинил своему знакомому тяжкий вред здоровью. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Инцидент случился 10 мая 2021 года. Он и его знакомый вместе распивали спиртное в квартире. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда мужчина нанес гостю несколько ударов ножом в область груди и головы. Тем самым он причинил ему тяжкий вред здоровью.

Рязанец признал вину. Ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.