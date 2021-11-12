Путин не исключил появления новых более опасных штаммов коронавируса

Глава государства также напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с этой инфекцией.

Президент России Владимир Путин не исключил появления новых более опасных штаммов COVID-19. Об этом он сказал на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Его слова в пятницу, 12 ноября, привели РИА Новости .

Глава государства также напомнил, что жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с этой инфекцией.

«Сам коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых, и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное, технологическое обеспечение «, — сказал Путин.