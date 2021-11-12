Погибшей в Рязани девушке было 22 года

Погибшая приехала в Рязань из другого региона и снимала квартиру вместе с молодым человеком.

Погибшей в Рязани девушке было 22 года. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

В среду, 11 ноября, на улице Комбайновой девушка 1999 года рождения выпала из окна седьмого этажа и скончалась.

Погибшая приехала в Рязань из другого региона и снимала квартиру вместе с молодым человеком. В момент трагедии его не было дома. Погибшая была в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, следователи проводят проверку.