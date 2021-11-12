Почта напомнила рязанцам о возможности возврата товаров в интернет-магазины

Единственное условие — маркетплейсы должны быть подключены к услуге «Легкий возврат».

С услугой «Легкий возврат» онлайн-покупатель может бесплатно сдать интернет-заказ в почтовое отделение по упрощенной процедуре. Об рассказала пресс-служба «Почты России».

Единственное условие: онлайн-магазин, где были приобретены товары, должен быть подключен к услуге «Легкий возврат».

Для возврата заказа необходим только трек-номер — не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. На порядок сокращено время оформления возврата, которое теперь составляет менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении.

Многие покупатели в Рязанской области уже оценили преимущества услуги «Легкий возврат». Объем услуги за десять месяцев 2021 года к соответствующему периоду 2020 года вырос в 2,5 раза: с 1063 возвратов до 2695.

Для интернет-магазинов услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, так как снимает основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара. Для возвратов увеличены максимальные габариты, и теперь «Почтой России» можно бесплатно вернуть даже небольшую бытовую и садовую технику. Для некрупных предпринимателей и самозанятых граждан «Почта России» предоставляет возможность подключиться к «Легкому возврату» без оформления лишних бумаг, по договору оферты.

Для подключения к услуге «Легкий возврат» у интернет-магазина должен быть заключен соответствующий договор с «Почтой России». Оформить его возможно по упрощенной схеме через электронный сервис.

Интернет-магазины, подключенные к услуге «Легкий возврат», самостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках возврата покупок на их площадках. Вернуть товар обратно продавцу по упрощенной процедуре можно в адрес более 550 интернет-магазинов, включая OZON, H&M, AliExpress, 220v и других.

Услуга осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров.