Неизвестный сообщил о минировании дома по улице Качевской в Рязани

Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

В Рязани неизвестный сообщил о минировании дома по улице Качевской. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Сообщение о заложенное бомбе поступило в пятницу, 12 ноября, примерно в 13:54. Неизвестный позвонил и сообщил, что заминирован дом № 30 по улице Качевской.

На месте работали сотрудники экстренных служб. Вызов оказался ложным.

Проводится проверка.