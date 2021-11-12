Мэр Елена Сорокина пообещала помочь рязанцу с расселением

Он проживает на улице Совхозной, где строят новые дома.

Мэр Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан. Об этом в пятницу, 12 ноября, она написала на личной странице « Вконтакте ».

Люди обращались по вопросам, связанным с жильем, благоустройством городских территорий и ремонтом дорог.

Так, рязанец обратился к главе горадминистрации с просьбой решить вопрос по расселению его дома. Он проживает на улице Совхозной, где строят новые дома. По его словам, застройщик не спешит расселять еще существующие дома. Елена Сорокина поручила специалистам управления капитального строительства изучить опыт претензионной работы с застройщиками, в том числе на примере других муниципальных образований.

Также к Елене Сорокиной обратилась рязанка, которая проживает в служебном помещении. Она попросила решить вопрос с собственным жильем. Глава города поручила проработать этот вопрос руководителю управления энергетики и ЖКХ.

В свою очередь местная жительница, проживающая в доме № 20 по улице Зубковой, озвучила вопрос по ремонту внутридомовой дороги и подъезда.

«Пояснила, что управляющая компания должна проводить косметический ремонт, поэтому жители вправе потребовать исполнения этих обязательств. Специалисты администрации в свою очередь также будут взаимодействовать с управляющей организацией на основании обращения горожан. Что касается дороги во дворе — ее можно отремонтировать, вступив в программу по комфортной городской среде или проголосовав за свой двор, как в этом году, при рейтинговании», — рассказала мэр.

Также во дворе этого дома местные жители попросили установить детскую площадку. Этот вопрос проработает управление общественных отношений — они должны организовать встречу с жителями и наметить пути решения этого вопроса.