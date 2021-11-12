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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 ноября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязанском цирке зрители увидят театрально-цирковое шоу «Аргонавты», созданное по мотивам греческой мифологии.

В театре драмы 13 ноября зрители увидят спектакль «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса. Театр кукол 13 ноября представит спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря», в основе которого — произведение Чингиза Айтматова. А театр юного зрителя покажет спектакль «Очень страшная история» по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула».

Кроме того в камерном зале Рязанской филармонии 14 ноября состоится концерт скрипачки Полины Борисовой и ансамбля «Солисты Рязани».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».