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Главврач ОКБ рассказал, что коронавирусную пневмонию нельзя лечить антибиотиками
При коронавирусе легкие поражаются не очагами, а целиком. На компьютерной томографии легкие будут выглядеть как затянутые «дымкой» и чтобы их очистить, надо победить сам вирус.

Главврач ОКБ рассказал, что коронавирусную пневмонию нельзя лечить антибиотиками. Об этом Андрей Карпунин сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Медик рассказал, что пневмония это серьезное последствие коронавируса, которое вызывают патогенные микробы. Карпунин уточнил, что заболевание нельзя лечить антибиотиками, которые пациенты назначают себе сами.

Врач объяснил, что пневмония возникает из-за того, что в легких скапливается жидкость, в которой размножаются бактерии, вызывающие воспаление. На снимке это выглядит как очаг в одном легком, в ограниченном сегменте. Антибиотик убивает бактерии и останавливает воспаление.

Но при коронавирусе легкие поражаются не очагами, а целиком. На компьютерной томографии легкие будут выглядеть как затянутые «дымкой» и чтобы их очистить, надо победить сам вирус.

Андрей Карпунин призвал рязанцев не заниматься самолечением.