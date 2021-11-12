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Экстрасенс рассказал о собственном расследовании исчезновения Елены Логуновой
Экстрасенс отметил, что почувствовал запах крови возле квартиры и услышал будто плачут дети.

Экстрасенс Демид Воронцов рассказал о собственном расследовании исчезновения Елены Логуновой. Об этом стало известно на шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.

По словам Воронцова, он поднимался на этаж, где живут Логуновы. Экстрасенс отметил, что почувствовал запах крови возле квартиры и услышал будто плачут дети.

«Мольбы о помощи… запах крови. Идет борьба. У потерпевшей был фантом мальчика. Она думала рожать или не рожать, потому что отношения были нездоровые. Я не чувствую ее. Она ушла не по своей воле», — рассказал Демид.

Экстрасенс отметил, что скорее всего Логуновы хотели завести еще одного ребенка- мальчика и возможно Елену заставляли родить еще одного ребенка. Он подчеркнул, что у пропавшей девушки были проблемы с деторождением

Воронцов заявил, что не ощущает того, что Елена могла покончить с собой. «Я не вижу, что она вышла из подъезда. Я не вижу, что это похищение», — пояснил экстрасенс.

По его словам, старший ребенок может что-то знать об исчезновении матери и это может помочь следствию.