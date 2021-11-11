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В Рязани многодетный отец-одиночка умер на входе в школу. Объявлен сбор средств на похороны
Деньги можно переводить на карту: 4817 — 7602 — 5582 — 2995 (Татьяна Сергеевна Л.)

В Рязани многодетный отец-одиночка умер на входе в школу. Инцидент произошел в среду, 10 ноября, на улице Интернациональной.

В обеденное время мужчина шел за детьми в школу № 58. На входе ему стало плохо и он скончался. В СУ СКР по Рязанской области подтвердили гибель мужчины, отметив, что у погибшего было больное сердце.

Мужчина один воспитывал четырех детей: 23-летнюю дочь и трех сыновей (два мальчика ходили в первый класс, а еще один — в четвертый). Мать детей умерла несколько лет назад.

Директор школы № 58 Елена Егорова рассказала, что дети находятся у ближайших родственников. Также она подтвердила, что объявлен сбор средств на погребение погибшего и материальную помощь детям.

Деньги можно переводить на карту: 4817 — 7602 — 5582 — 2995 (Татьяна Сергеевна Л.)