Стала известна дата нового выпуска шоу Андрея Малахова про поиски Елены Логуновой

Речь идет о шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Историю пропавшей 25-летней рязанки Елены Логуновой вновь покажут на федеральном канале. Об этом РЗН. инфо сообщила мать девушки Наталия Кошелева.

Речь идет о шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Передача выйдет в пятницу, 12 ноября, в 17:15.

Там расскажут новые обстоятельства по делу об исчезновении рязанки и расследование экстрасенса.

Напомним, девушка пропала в июле. Выпуск шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия» уже выходил в сентябре.

Тогда в шоу рассказали, что муж пропавшей девушки в день ее исчезновения передвигался по разным точкам города, а после поехал в гаражный кооператив.