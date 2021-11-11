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Рязанцы массово бронируют путевки в Египет на новогодние праздники
Среди жителей города, желающих провести отдых в зимнее время, большинство отдали предпочтение Египту. За ним следует Турция. По словам Черновой, такой выбор связан с выгодными ценами.

Рязанцы массово бронируют путевки в Египет на новогодние праздники. Об этом РЗН. инфо рассказала директор турагентства «Андерсен» Юлия Чернова.

Среди жителей города, желающих провести отдых в зимнее время, большинство отдали предпочтение Египту. За ним следует Турция. По словам Черновой, такой выбор связан с выгодными ценами.

«В Египте можно загорать и купаться в море, поэтому большинство устремилось туда. Турция в этом уступает, там не так тепло, но есть бассейны с подогревами и можно ездить на экскурсии, это тоже хороший отдых. Также рязанцы еще летом бронировали путевки на Мальдивы», — подчеркнула Юлия Чернова.

Стоимость недельного тура в Турцию с перелетом и питанием «все включено» от 70 — 80 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Тур на семь дней только с завтраками — от 50 тысяч рублей.

Цены на путевки в Египет варьируются от 60- 80 тысяч и выше.

Гораздо меньше горожан остановили свой выбор на Доминиканах. Тем не менее, туры на Новый год в жаркую страну разбирают. Недельное путешествие на двоих рязанцы приобретают начиная от 190 тысяч рублей.

Как отметила директор турагентства, отдых в России уже второй год имеет большой спрос из-за страха горожан, что границы могут закрыть из-за пандемии или необходимости сделать прививку.

Основные направления, которые выбрали рязанцы — это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Карелия, Калининград. Реже выбирают Сибирь — Алтай и Байкал.

«Хотя в прошлом году рязанцы активно скупали путевки туда», — пояснила собеседница.

Сдают позиции в текущем году Шри-Ланка и Таиланд. Туда жители города пока не планируют полететь, чтобы отметить праздники.