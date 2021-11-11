Российских водителей предупредили о новых штрафах

Минюст подготовил поправки в кодекс об административных правонарушениях.

Российских водителей предупредили о новых штрафах. Об этом пишет «Коммерсант».

Минюст подготовил поправки в кодекс об административных правонарушениях.

За повторное управление автомобилем с грязными номерами водителя оштрафуют на 5 000 рублей, либо лишат «прав».

Повторное наказание за чрезмерную тонировку составит 3 000 рублей. Также ужесточат наказание за отказ остановится по требованию полицейского. В действующем КоАП штраф составляет 500-800 рублей. В новом кодексе штраф поднимут до 40 тысяч рублей, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. За это водителя также могут лишить «прав».

Штраф за за стоянку вне специально отведенных «карманов» увеличат с одной до трех тысяч рублей. Санкцию будут применять не только на автомагистралях, но и на «дорогах для автомобилей», обозначаемых знаком 5.3.

В новом кодексе введут штраф в 1 000 — 2 000 рублей за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования» (снегоходами, болотоходами, кроссовыми мотоциклами, мотоблоками и другими при выезде на проезжую часть).

Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла поднимут с трех до пяти тысяч рублей.

Вместе с этим, в проекте нового кодекса исключат такое наказание, как административный арест водителя.