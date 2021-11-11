Life назвал фильмы со сценами сексуального насилия, которые могут запретить из-за нового закона

По мнению
Популярный сериал от Netflix «Сексуальное просвещение» рискует попасть под цензуру не только из-за названия, но и из-за демонстрации всевозможных девиаций.
Психологическую драму о балете «Черный лебедь», вышедшую в 2010 году, могут запретить из-за секс-сцены между героинями актрис Натали Портман и Милы Кунис.
Также в список попали фильмы «Вуайеристы», рассказывающий про семью вуайеристов, «Милые кости», в котором показана история жертвы педофилии, «Человеческая многоножка» с идеей копрофилии, «Пианистка», фильм о преподавателе музыки с парафилией.
Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре планируют ввести запрет на фильмы и сериалы, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные отклонения.