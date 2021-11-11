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Life назвал фильмы со сценами сексуального насилия, которые могут запретить из-за нового закона
В Роскомнадзоре планируют ввести запрет на фильмы и сериалы, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные отклонения.

По мнению портала Life, к показу в кинотеатрах и стриминговых сервисах могут запретить фильм «Горбатая гора», который рассказывает о драме, развернувшейся между двумя молодыми людьми.

Популярный сериал от Netflix «Сексуальное просвещение» рискует попасть под цензуру не только из-за названия, но и из-за демонстрации всевозможных девиаций.

Психологическую драму о балете «Черный лебедь», вышедшую в 2010 году, могут запретить из-за секс-сцены между героинями актрис Натали Портман и Милы Кунис.

Также в список попали фильмы «Вуайеристы», рассказывающий про семью вуайеристов, «Милые кости», в котором показана история жертвы педофилии, «Человеческая многоножка» с идеей копрофилии, «Пианистка», фильм о преподавателе музыки с парафилией.

Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре планируют ввести запрет на фильмы и сериалы, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные отклонения.