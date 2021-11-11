Городские службы призвали автомобилистов быть внимательными в период непогоды

Ранее синоптики предупреждали о гололеде в четверг, 11 ноября.

Рязанских водителей призвали быть осторожными в период выпадения осадков. Объявление опубликовала горадминистрация .

Специалисты городских служб напомнили, что выезд на летней резине может привести к авариям. «Тех, кто еще не сменил резину на зимнюю, просят воздержаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом», — сообщается в релизе.

Представители мэрии напомнили о возможном гололеде в четверг, 11 ноября. Они отметили, что коммунальные службы начали обработку улиц противогололедной смесью.