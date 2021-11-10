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Власти назвали возможные сроки введения QR-кодов в транспорте
По одному из сценариев, QR-коды могут начать вводить с авиации после январских праздников 2022 года. Отмечается, что внедрить функцию проверки могут при покупке билета на самолет.

Власти обсуждают возможность запустить систему проверки QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

«Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — сказал агентству источник в одном из профильных ведомств.

Отмечается, что сбор мнений планируют закончить к 15 ноября, после чего примут решение. В РЖД подтвердили, что в правительстве обсуждают введение QR-кодов на транспорте, но решение об этом еще не принято.

По одному из сценариев, QR-коды могут начать вводить с авиации после январских праздников 2022 года. Отмечается, что внедрить функцию проверки могут при покупке билета на самолет.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу,