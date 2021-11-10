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Владимир Колокольцев провел торжественное мероприятие в честь Дня сотрудника МВД
Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Владимир Колокольцев провел торжественное мероприятие в честь Дня сотрудника МВД. Об этом пишет «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Глава МВД обратился к руководителям территориальных органов и центрального аппарата министерства, которым указом президента были присвоены специальные звания высшего начальствующего состава.

«Главой государства дана высокая оценка вашей работе, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделений в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка», — подчеркнул Колокольцев.

Министр внутренних дел поздравил коллег, которые были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия, и отметил отличников учебы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии.

«Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперед к новым, еще более значимым результатам», — сказал Владимир Колокольцев.

Также на церемонии были объявлены имена победителей ежегодных ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово», а также лауреатов премий МВД в пяти номинациях.