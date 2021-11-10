В Якутске мужчину подозревают в убийстве двухлетнего ребенка

Труп мальчика нашли ночью вторника, 9 ноября.

В Якутске мужчину подозревают в убийстве двухлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

Труп мальчика с признаками насильственной смерти нашли в квартире ночью вторника, 9 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Специалисты осмотрели места происшествия и тело погибшего, допросили мать ребенка. Следователи предположили, что к убийству может быть причастен 25-летний сожитель женщины — он скрылся из квартиры. Неоднократно судимого мужчину нашли и задержали утром 9 ноября и доставили к следователю. В ближайшее время будет внесено ходатайство об избрании меры пресечения.

Также следователи возбудили дело по части 2 статьи 293 УК РФ.