\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-1°
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 71.29 -0.11 10/11
ЦБ EUR 82.65 0.11 10/11
Нал. USD 70.20 / 71.30 13:24
Нал. EUR 81.52 / 82.20 12:16
Новости
Публикации
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
Вчера 17:01
784
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
10 367
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
22 801
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
7 798
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Якутске мужчину подозревают в убийстве двухлетнего ребенка
Труп мальчика нашли ночью вторника, 9 ноября.

В Якутске мужчину подозревают в убийстве двухлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

Труп мальчика с признаками насильственной смерти нашли в квартире ночью вторника, 9 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Специалисты осмотрели места происшествия и тело погибшего, допросили мать ребенка. Следователи предположили, что к убийству может быть причастен 25-летний сожитель женщины — он скрылся из квартиры. Неоднократно судимого мужчину нашли и задержали утром 9 ноября и доставили к следователю. В ближайшее время будет внесено ходатайство об избрании меры пресечения.

Также следователи возбудили дело по части 2 статьи 293 УК РФ.

Председатель следкома Александр Бастрыкин поручил главе управления С. К. России по республике Саха (Якутия) предоставить доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования контролирует центральный аппарат С. К. России.