В ВОЗ рассказали, когда объявят конец пандемии коронавируса

Специалист заявил, что сейчас препятствием для этого стала медленная вакцинация в некоторых странах и ослабление профилактических мер.

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии зависит от того, насколько быстро мир научится жить с инфекцией. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на издание La Vanguardia.

По словам специалиста, пандемия сможет превратиться в эндемию, когда системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от коронавируса, а также станут возможными другие медицинские услуги в том объеме, как это было раньше.

Клюге заявил, что сейчас препятствием для этого стала медленная вакцинация в некоторых странах и ослабление профилактических мер.

«У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло», — возмутился специалист, добавив, что год назад вся мировая экономика остановилась.