В Ташкенте в шоу-руме представили продукцию более 50 предприятий Рязанской области

Церемония открытия прошла в среду, 10 ноября. В ней участвовал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В Ташкенте открылся шоу-рум предприятий Рязанской области. Об этом сообщил сайт облправительства.

Церемония открытия прошла в среду, 10 ноября.

В шоу-руме включены 500 наименований продукции 56 компаний Рязанской области. Среди них производители строительных изделий, детских автокресел, пищевого оборудования. Новый формат взаимодействия предусматривает возможность проведения для предпринимателей Узбекистана и Рязанской области переговоров В2 В в очном и онлайн-режиме.

Во время церемонии открытия Губернатор Рязанской области Николай Любимов поблагодарил коллег за поддержку и радушный прием. «В самом центре Ташкента мы открываем мобильный шоу-рум продукции рязанских предприятий. Это наш новый формат развития экспорта, установления деловых контактов, развития торгово-экономического партнерства. Здесь мы также постарались представить все наши возможности по продвижению инвестиционных проектов, туристский потенциал и транспортную логистику. Мы очень тщательно формировали экспозицию. Постарались учесть интересы ташкентского бизнес-сообщества. В самом шоу-руме предусмотрели быструю и удобную коммуникацию по ВКС с отделами продаж рязанских участников проекта. Таким образом, мы хотели на деле продемонстрировать всю серьезность наших намерений и нашу заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства Рязани и Ташкента», — заявил глава региона.

Заместитель хокима Ташкента Фуркат Махмудходжаев поблагодарил губернатора и представителей бизнес-миссии за визит. «Надеюсь, что точки соприкосновения найдутся очень быстро. Наши предприниматели и представители деловых кругов Рязанской области установят тесные контакты, и бизнес пойдет в гору. Уверен, что визит в республику Губернатора и его команды даст новый толчок в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Отношения между Россией и Узбекистаном всегда на высоком уровне и мы надеемся, что Ташкент и Рязань внесут вклад в их укрепление. Для этого есть все предпосылки. А шоу-рум предприятий Рязанской области, который открылся в столице Узбекистана, станет Торговым домом Рязани в Ташкенте. Мы будем это только приветствовать», — сказал политик.