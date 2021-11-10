В Свердловской области оштрафовали женщину, которая, болея COVID-19, покормила во дворе собаку

Инцидент произошел в августе.

Жительницу Свердловской области Светлану Семенову оштрафовали за то, что она, болея COVID-19, вышла покормить собаку во дворе своего частного дома. Об этом сообщил портал Znak.com .

Как рассказали журналистам, на Семенову 2 августа пожаловалась соседка: она сфотографировала ее во дворе без маски и рассказала полиции. Правоохранители подтвердили это после опроса свидетелей и самой Семеновой.

Через два дня женщина получила отрицательный COVID-тест. 12 августа полицейские передали материалы в Роспотребнадзор.

Суд установил, что Семенова «не выполнила мероприятия, направленные на „разрыв“ механизма передачи инфекции». Ее оштрафовали на 15 тысяч рублей. Суд учел наличие несовершеннолетнего ребенка и отсутствие ранних административных нарушений.