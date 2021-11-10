В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 581.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса. Об этом сообщили в среду, 10 ноября, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 581.

За сутки COVID-19 заболели 268 человек, всего с начала пандемии — 50 405. За сутки выздоровели 154 человека, всего число вылечившихся достигло 43 435.

Всего в России за сутки выявили 38 058 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число заболевших достигло 8 911 713.

За сутки в стране выздоровели 34 565 человек, всего с начала пандемии вылечились 7 654 161 человек.

За сутки 1 239 человек умерли от коронавируса. Всего их число составило 250 454.