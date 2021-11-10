В Рязанской области за девять месяцев года выявили 158 ВИЧ-инфицированных

Число заболевших, по сравнению с тем же периодом прошлого года, уменьшилось на 17,3%.

За девять месяцев года в Рязанской области выявили 158 ВИЧ-инфицированных жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава .

За тот же период прошлого года количество заражённых уменьшилось на 17,3%.

Всего за девять месяцев обследовали более 230 тысяч жителей региона. В 2020 году их число составляло 177 тысяч.

В ведомстве подчеркнули, что в районах области темпы прироста заболевания снизились на 22,6%, в Рязани — на 10,6%. Среди носителей ВИЧ наибольшее число приходится на группы от 30 до 39 лет (44,3%) и от 40 до 49 лет (27,2%). Доля вновь выявленных инфицированных в возрасте от 20 до 29 лет уменьшилась до 10,8%. Доля заболевших старше 50 лет увеличилась до 17%.

Большинство пациентов, у которых выявили вирус в 2021 году, заразились при гетеросексуальных контактах (79,1%). 15,8% инфицировались при употреблении наркотиков. 3 063 человека находятся на диспансерном наблюдении в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ (цифры — на 30 сентября).

Отмечается, что 62,1% носителей ВИЧ — мужчины. При этом, по сравнению с тем же периодом 2020 года, увеличилась доля выявленных женщин — 39,2%. Доля мужчин уменьшилась до 60,8%.