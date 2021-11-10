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В Рязани в День полиции возложили цветы к мемориалу погибшим сотрудникам органов внутренних дел
Мемориал с вечным огнем и стелой, на которой высечены имена погибших сотрудников, расположен у здания управления МВД России по Рязанской области.

В Рязани в День сотрудника органов внутренних дел возложили цветы к мемориалу погибшим сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мемориал с вечным огнем и стелой, на которой высечены имена погибших сотрудников, расположен у здания управления МВД России по Рязанской области.

Цветы к мемориалу возложили начальник рязанской полиции генерал-майор полиции Владимир Алай, замначальника УМВД — начальник полиции, полковник полиции Дмитрий Григорьев, замначальника УМВД — начальник следственного управления, полковник юстиции Антон Решетов, начальник штаба УМВД, полковник внутренней службы Андрей Краснов и заместитель председателя совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск майор милиции в отставке Александр Рюмин.

Возложение цветов сопровождалось залпами оружейного салюта.

Владимир Алай поздравил руководителей, сотрудников структурных, строевых и территориальных подразделений полиции области и ветеранов, наградил отличившихся сотрудников органов внутренних дел ведомственными наградами, ценными подарками и поздравил с присвоением внеочередных специальных званий и званий на ступень выше. Также начальник УМВД вручил сотрудникам награды от руководителей правоохранительных органов и органов безопасности региона, органов власти и управления области.

«Мужество, решительность и твердость характера — неотъемлемые черты каждого сотрудника. Благодаря самоотверженному труду, верности долгу, готовности к работе в самых сложных условиях рязанская полиция решает одну из важнейших государственных задач — укрепление законности и правопорядка на родной земле. Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел несокрушимого здоровья, мира, успешной службы и семейного благополучия», — сказал руководитель областного УМВД.

Также к поздравлениям присоединился замначальника регионального УМВД — начальник полиции, полковник полиции Дмитрий Григорьев. Он наградил отличившихся сотрудников.