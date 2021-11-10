\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-1°
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 70.7 -0.59 11/11
ЦБ EUR 81.79 -0.86 11/11
Нал. USD 70.30 / 71.50 14:51
Нал. EUR 81.40 / 82.40 14:51
Новости
Публикации
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
Вчера 17:01
930
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
10 573
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
23 004
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
7 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют»
Торжественное закрытие конкурса состоялась в центре цифрового образования «IT-CUBE».

В Рязани подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Торжественное закрытие конкурса состоялась в центре цифрового образования «IT-CUBE».

Перед началом церемонии награждения глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская осмотрела помещения для занятий, пообщалась с руководством.

«IT-CUBE» — учреждение дополнительного образования нового поколения, созданное с учетом требований времени, внедряющее самые инновационные методы обучения. Оно было открыто при помощи и поддержке губернатора Рязанской области Николая Любимова. Обучение в сфере информационных технологий здесь проходят дети от 5 до 17 лет.

«Символично, что лучшие молодые педагоги города будут отмечены наградами именно здесь, — отметила Юлия Рокотянская. — Талантливые, увлеченные преподаватели и самая современная материально-техническая база — залог достойного образования наших детей».

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют» проходит в Рязани с 2009 года. В этом году его участниками стали 16 педагогов детских садов, 21 школьный учитель, 3 педагога дополнительного образования и 3 педагога-наставника. По результатам заочного этапа определились 24 финалиста, которые приняли участие в очном туре, представили презентацию из опыта работы и публичное выступление на актуальную тему.

«Выбрав очень важную профессию, вы стремитесь совершенствоваться, идти в ногу со временем, — обратилась к собравшимся Юлия Рокотянская. -Сегодня определятся победители, но проигравших не будет. Все вы получили бесценный опыт, новые эмоции. Пусть ваш путь в профессии будет долгим и счастливым!»

Памятный подарок Рязанской городской думы Юлия Рокотянская вручила победителю в номинации «Педагог-наставник», учителю русского языка и литературы школы № 17 Валентине Коряшкиной.