В Рязани подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют»

Торжественное закрытие конкурса состоялась в центре цифрового образования «IT-CUBE».

В Рязани подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Торжественное закрытие конкурса состоялась в центре цифрового образования «IT-CUBE».

Перед началом церемонии награждения глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская осмотрела помещения для занятий, пообщалась с руководством.

«IT-CUBE» — учреждение дополнительного образования нового поколения, созданное с учетом требований времени, внедряющее самые инновационные методы обучения. Оно было открыто при помощи и поддержке губернатора Рязанской области Николая Любимова. Обучение в сфере информационных технологий здесь проходят дети от 5 до 17 лет.

«Символично, что лучшие молодые педагоги города будут отмечены наградами именно здесь, — отметила Юлия Рокотянская. — Талантливые, увлеченные преподаватели и самая современная материально-техническая база — залог достойного образования наших детей».

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют» проходит в Рязани с 2009 года. В этом году его участниками стали 16 педагогов детских садов, 21 школьный учитель, 3 педагога дополнительного образования и 3 педагога-наставника. По результатам заочного этапа определились 24 финалиста, которые приняли участие в очном туре, представили презентацию из опыта работы и публичное выступление на актуальную тему.

«Выбрав очень важную профессию, вы стремитесь совершенствоваться, идти в ногу со временем, — обратилась к собравшимся Юлия Рокотянская. -Сегодня определятся победители, но проигравших не будет. Все вы получили бесценный опыт, новые эмоции. Пусть ваш путь в профессии будет долгим и счастливым!»

Памятный подарок Рязанской городской думы Юлия Рокотянская вручила победителю в номинации «Педагог-наставник», учителю русского языка и литературы школы № 17 Валентине Коряшкиной.