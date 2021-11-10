В Рязани обсудили празднование Нового года
Концепции праздничных мероприятий обсудили на заседании члены общественного совета Рязани.
В Рязани обсудили празднование Нового года. Об этом
Во вторник, 9 ноября, прошло заседание общественного совета при управлении культуры администрации Рязани.
На нем члены общественного совета обсудили концепции праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству 2022 года.
Также на заседании обсудили дальнейшее развитие территории ЦПКиО, участие в конкурсах и грантах и государственную социальную помощь на основании социального контракта.