В Рязани обсудили празднование Нового года

Концепции праздничных мероприятий обсудили на заседании члены общественного совета Рязани.

В Рязани обсудили празднование Нового года. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Во вторник, 9 ноября, прошло заседание общественного совета при управлении культуры администрации Рязани.

На нем члены общественного совета обсудили концепции праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству 2022 года.

Также на заседании обсудили дальнейшее развитие территории ЦПКиО, участие в конкурсах и грантах и государственную социальную помощь на основании социального контракта.