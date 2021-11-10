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В Петербурге для непривитых ужесточат ограничения
Пожилым людям Петербурга, которые не прошли вакцинацию, ограничат доступ к заведениям общепита и бытовым услугам, а также отстранят от работы.

В Петербурге ужесточат ограничения для непривитых ужесточат ограничения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пожилым людям Петербурга, которые не прошли вакцинацию, ограничат доступ к заведениям общепита и бытовым услугам, а также отстранят от работы.

Ранее главный санитарный врач города Наталия Башкетова подписала постановление о введении обязательной иммунизации жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Требование распространяется на сотрудников промышленного и перерабатывающего производства, строительства и транспорта.

Отмечается, что до 15 декабря руководители организаций должны организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 января 2022 года — вторым компонентом. В противном случае их отстранят от работы.

Постановление не распространяется на тех, у кого есть противопоказания.