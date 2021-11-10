В Нижегородской области пьяная женщина намеренно сбила многодетного отца

Мужчина умер в машине «скорой».

В Нижегородской области пьяная женщина насмерть сбила многодетного отца. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

Трагедия произошла недалеко от бара в Павлове. Мужчина отмечал день рождения сына. С ним был его друг.

В одном из заведений они нашли двух собутыльников. Однако вскоре двое набросились на друга пострадавшего. Через некоторое время компания с прибывшими знакомыми начали избивать самого потерпевшего.

Когда последний лежал без сознания, его сбила 38-летняя женщина на автомобиле. 29-летний мужчина умер в машине «скорой».

Женщину задержали. На нее завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Отмечается, что у нее не было прав.