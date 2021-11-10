В Коми загорелся автомобиль с ребенком в салоне
Мальчика госпитализировали в Печорскую ЦРБ.
В республике Коми загорелся автомобиль со спящим внутри ребенком. Об этом сообщили в
Инцидент произошел в Печоре во вторник, 10 ноября.
По информации источника, автомобиль был припаркован около столовой на улице Булгаковой. В машине спал ребенок.
К горящему автомобилю оперативно пришёл отец мальчика, а также приехали пожарные. Ребенка достали из салона.
Его госпитализировали в Печорскую ЦРБ. Как сообщили в telegram-канале, мальчик получил ожоги верхних дыхательных путей. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.